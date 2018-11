Les femmes de Tivaouane Peulh s’engagent derrière Oumar Guèye pour la réélection du Président Macky Sall

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Une forte délégation de femmes de Tivaouane Peulh a rendu visite au Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime Oumar Guèye, le mardi 27 novembre, à la permanence APR de Sangalkam.



Cette délégation, avec à sa tête la Présidente Adja Ndèye Dieng, a exposé ses doléances au Ministre Oumar Guèye, pour disposer d’un marché à Tivaouane Peulh.



Le ministre Oumar Guèye les a rassurées en leur transmettant le message du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Pape Abdoulaye Seck. Il s’agit de la mise à disposition d’un terrain de 2 hectares sur les 11 disponibles, un site qui appartient au ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural.



Ainsi, ces 2 hectares permettront aux femmes de disposer d’un marché et d’un garage.

Dans les jours à venir, le Ministre Pape Abdoulaye Seck va rencontrer les autorités administratives et locales pour finaliser la mise à disposition de ces 2 hectares, un projet qui rentre en droite ligne de la vision de M. Macky Sall, président de la République du Sénégal.



Les femmes de Tivaouane Peulh ont unanimement apprécié cette décision et ont décidé d’accompagner le Ministre Oumar Guèye dans son objectif de réélire le Président Macky Sall. Elles vont également se mobiliser fortement au congrès d’investiture de leur candidat Macky Sall, à l’Aréna nationale, le 1er décembre 2018.









