Les femmes utilisent les commérages comme une arme fatale (Etude)

Les femmes utilisent des commérages de façon stratégique pour cibler une rivale qui représente une menace directe ou indirecte.



Des chercheurs de l’Université de Floride aux USA ont démontré que les femmes adultes utilisent les mêmes techniques de commérage que les adolescentes pour nuire à la réputation d’une autre femme et essayer d’obtenir un avantage dans les relations amoureuses.



La chercheuse principale et étudiante doctorale Tara Reynolds a mené cinq enquêtes qui ont révélé que les femmes étaient plus susceptibles de diffuser des informations négatives sur une autre femme perçue comme une menace pour leurs perspectives romantiques.



« C’est une conséquence parce que la réputation d’une femme prédit encore son accès à des partenaires romantiques, à des amitiés ou à des collaborations professionnelles, et cette recherche montre que les commérages peuvent changer considérablement les perceptions sociales », a déclaré Reynolds.



«Les gens ont tendance à donner plus de poids aux informations personnelles négatives parce qu’ils considèrent que c’est une indication plus vraie du caractère d’une personne que des détails positifs. »



Les menaces directes impliquent des situations telles qu’une femme essayant de voler le petit ami d’une autre femme. Une menace indirecte est plus subtile, telle qu’une femme physiquement attirante ou habillée de façon «provocante».