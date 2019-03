Les feuilles d’orties pour traiter les règles abondantes

Pour traiter les règles abondantes, essayer ce remède avec l’ortie. L’ortie aide à réguler naturellement le cycle menstruel. C’est un remède ancien qui réduit les saignements tout en apportant une bonne dose de fer. Il est sans risque et sans effets secondaires.



C’est très simple à préparer. Mettez 1 verre d’eau à bouillir et quand elle arrive à ébullition, éteignez le feu. Ajoutez 1 cuillerée de feuilles d’orties dans l’eau, puis couvrez le récipient et laissez reposer pendant 10 minutes. Vous pouvez ajouter un peu de miel à votre infusion.



Buvez cette infusion le matin et une autre le soir, pendant une période de 3 à 6 mois. NB: Il est important de savoir que les feuilles ne doivent pas se retrouver dans l’eau bouillante, mais infusée uniquement.















afriquefemme.com