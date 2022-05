Les forfaitures s’enchaînent : un nouveau scandale signalé à La Poste Après les perquisitions ordonnées par le juge du 2e cabinet, une centaine de nouveaux chèques-prêts d’un montant de 30 à 400 millions FCfa et 150 millions FCfa en liquidité, ont été retrouvés dans les bureaux des agents écroués, informe "L’Observateur".

Il s’agit des postiers Alexandre Xavier Manga, chef de l’Agence principale de Dakar, Abdoulaye Faye, chef du Centre financier de Dakar et Kéba Diédhiou, caissier dans ce centre, tous emprisonnés à la prison de Rebeuss.



Après la perquisition, le juge a ordonné la mise à la disposition de La Poste des sommes saisies et la consignation des chèques.



Les personnes et sociétés dont les noms figurent sur les chèques, ont été convoquées pour le remboursement des prêts dans un délai de trois mois, sous peine d’aller en prison.



Les mis en cause ont été arrêtés par la Sûreté urbaine de Dakar après une plainte de Saliou Fédior, qui venait d’être fraîchement nommé DG de Postfinances.



Pas pour longtemps parce que ce dernier sera limogé par Abdoulaye Bibi Baldé, PCA de La Poste, pour « insubordination » et « manque de confiance ». M. Baldé n’a pas digéré le fait que Fédior ait réclamé la lumière sur l’énorme trou d’argent qu’il a trouvé dans l’institution dès sa prise de fonctions.











