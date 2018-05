Les gaffes de Mame Adama Guèye: « Il confond 1000 unités de matériels agricoles avec 1000 tracteurs »

Que Dieu nous garde d’un « Sénégal Bou-bess » tel que théorisé et incarné par Me Mame Adama Guèye, un « Sénégal Bou-bess » où le ridicule ne tue pas et/ou la désinformation semble être l’arme privilégiée pour se faire entendre. Hélas, tristesse et désolation doivent être les sentiments les mieux partagés pour fustiger le manque de respect notoire du leader de ce simulacre de mouvement, à l’endroit du monde rural et à l’égard des plus hautes autorités étatiques de ce pays.



Sur sa sortie dans les colonnes du quotidien L’Observateur N° 4387 du vendredi 11 mai 2018, la vérité doit jaillir pour apporter la lumière sur ce qu’il est convenu d’appeler la supposée « affaire des 1000 tracteurs ».



En effet, lorsque le leader de « Sénégal Bou-bess » déclare « on nous a dit qu’on a commandé 1000 tracteurs à 32 milliards FCFA », il y a lieu de déceler des insuffisances et incertitudes dans le discours qu’il sert avec légèreté pour, soit dit en passant, expliquer aux Sénégalais de l’intérieur du pays, les motivations de sa candidature à la Présidentielle de 2019. Mame Adama Guèye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, pense que c’est 32 milliards qu’il faut diviser par 1000 tracteurs pour trouver le prix réel d’un tracteur qu’il évalue à 32 millions. Ce qui est totalement faux car, en vérité, il n’y a jamais eu de surfacturation encore moins de multiplication du prix par six, voire par sept comme il l’affirme parce que :

1-) il ne s’agit pas de 1000 tracteurs réceptionnés au Grand Théâtre mais plutôt d’un lot de plus de 1000 unités de matériels agricoles. C’est un lot composé de 520 tracteurs 4RM de 100 CV (avec des pièces de rechange), 3 bulldozers de 150 HP (avec des pièces de rechange standard pour 1000 heures d’opération), 4 compacteurs de 76 CV (avec pièces de rechange standard pendant 1000 heures d’opération), 520 Offsets hydrauliques (avec 24 disques), 110 remorques de 5 tonnes, 12 camions bennes de 10 tonnes de capacité (avec pièces de rechange standard pendant 1000 heures d’opération), 9 véhicules pickup 4x4 double cabine, 4 pelles excavatrices hydraulique de 150 HP (avec pièces de rechange standard pendant 1000 heures d’opération), 3 gradeurs 140 CV (avec pièces de rechange pendant 1000 heures d’opération), 4 moissonneuses-batteuses de 110 CV (avec barre de coupe 3,5-4,3 m et pièces de rechange), 4 grandes rizeries de capacité de 5 tonnes par heure, 3 niveleuses de 150 CV (avec pièces de rechange pendant 1000 heures de fonctionnement),



2-) Tous ces 32 milliards n’ont pas été destinés uniquement à l’achat de ce lot de matériels qui n’absorbe que la plus petite part du financement. Ce lot ne représente qu’environ 35% du financement global des 32 milliards tant décrié urbi et orbi.



A l’évidence, il est à retenir que la part la plus importante de ce financement est réservée aux travaux de terrassement et de génie civil, incluant la fourniture et l’équipement de stations de pompage et de lignes de transmission sur une superficie globale de 20 mille hectares dans les délégations de Dagana, de Matam et de Bakel. Selon Mame Adama Guèye, « les recherches ont permis de constater que chaque tracteur ne coûte que cinq millions six cent mille francs. Le prix a été multiplié par six, voire sept. Voilà des actes de mal gouvernance caractérisée», signale le leader de « Sénégal Bou-bess ».



3-) Ces mêmes recherches qui ont permis à Mame Adama de connaître le prix réel d’un tracteur en Inde, devraient le conduire à vérifier avec sagesse, au Grand Théâtre ou au niveau des services compétents du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, ce qu’il en est réellement avant toute tentative d’accusation de mal gouvernance.



Mame Adama Guèye gère-t-il ses dossiers judiciaires avec autant de légèreté ? Le cas échéant, ses clients devraient faire plus attention et voir de près à qui ils confient leurs dossiers de justice.













Madiagne TALL

Conseiller Technique en Communication

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural