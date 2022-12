Les gardes du corps de Ousmane Sonko, libres (Photos)

Les 3 gardes du corps de Ousmane Sonko ont été libérés ce jeudi 8 décembre après avoir purgé leurs peines.



Pour rappel, le juge du Tribunal de Grande Instance de Mbour avait condamné à un mois ferme les trois gardes du corps suivi d’une amende de 500 000 FCFA, tandis que les deux autres ont simplement été relaxés.



Ils ont été condamnés dans l’affaire des incidents de Tchiky mettant en cause cinq gardes du corps de Ousmane Sonko et un jeune du nom de Omar Ndione de l’APR placés sous mandat de dépôt le 8 novembre et jugés le 15 novembre dernier...