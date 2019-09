Les héritiers de Michael Jackson répondent à l’Emmy Award gagné par «Leaving Neverland»

«Pour un film qui est une fiction complète, remporter un Emmy de non-fiction, c’est une farce», peut-on lire dans un communiqué transmis par la famille du chanteur à Entertainment Tonight.



Reconnaissance bienvenue



Et les héritiers de Michael Jackson de poursuivre sur la même ligne que celle qu’ils ont suivie depuis le raz-de-marée provoqué par le documentaire Leaving Neverland : «Pas une once de vérité ne soutient ce soi-disant documentaire qui ne va que dans un sens, a été réalisé en secret et pour lequel personne à part les deux intervenants et leurs familles, ont été interviewés».



Le réalisateur Dan Reed, de son côté, s’est dit satisfait de la reconnaissance obtenue par son film, nommé dans quatre autres catégories lors de ces Emmy Awards. «Ça permet de le valider, parce qu’il a été très controversé. Mais ça confronte les gens avec un crime dont ils ne veulent pas entendre parler et dont ils préféreraient qu’il n’existe pas», a-t-il déclaré.