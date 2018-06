Les hommes d’affaires au Palais

A l’initiative de l’industriel Babacar Ngom (président du Club des Investisseurs Sénégalais qui a été récemment porté sur les fonts baptismaux), une cinquantaine d’hommes d’affaires ont été reçus en audience hier par le Président de la République autour d’un copieux Ndogou.



Parmi les hôtes de Macky Sall, on peut citer évidemment Babacar Ngom, Bara Tall, Ameth Amar, Serigne Mboup, Youssou Ndour, Pierre Goudiaby Atépa. La délégation comprenait trois femmes dont Anna Bâ Dia et Tabaski Thiam. Le secteur privé qui s’est réuni en un Club des Investisseurs Sénégalais (Cis) a rencontré ainsi Macky Sall pour lui expliquer sa décision de se mobiliser et d’investir collectivement dans des projets à forte valeur ajoutée pour le Sénégal.











L'As