Les images du mariage civil de Dame Amar. Il est ici avec sa femme, Ndèye Sokhna, fille de Youssou Ndour…

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2017 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

Leur relation était connue de tous. Ndeye Sokhna, la fille de Youssou Ndour et Dame Amar, le fils de Ameth Amar de NMA Sanders, se sont mariés après une relation qui a duré des années avec ses hauts et ses bas. L’union a été scellée aux Almadies chez le chanteur, en présence des parents du couple mais aussi de leurs amis et proches.