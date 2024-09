«Les «jakartamen» sèment la terreur a Tivaouane…Les éclairages du maire Diopsy

Alors que Tivaouane vit pleinement le « bourde » devant déboucher sur la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), les Jakartamen de la localité y ont semé hier la terreur. Rejetant le projet de régularisation de leurs activités par le maire de la ville Diop Sy, à travers le paiement d’une somme d’argent jugée élevée, ils ont saccagé certaines grandes artères de la ville. Ils ont notamment saccagé un véhicule stationné devant le domicile du maire, caillassé la devanture de la mairie et brûlé une moto à trois roues dans la maison de l’édile local. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour freiner leur déferlement de violence. Ce qui a provoqué un échange de jets de projectiles et de lacrymogènes de part et d’autre. Finalement le calme est revenu dans la soirée signale "Le Témoin".

Le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, a tenu à apporter des éclaircissements sur les agissements des Jakartaman de sa ville. Face à la presse, il a expliqué que c’est à la suite d’une réunion avec les conducteurs de Jakarta, qu’il a été décidé le paiement de 20.000 FCfa (taxes), en guise d’arriérés pour chaque moto, visant ainsi ceux qui ne s’acquittent pas mensuellement de ce prélèvement municipal. Le maire dira qu’il s’agit d’une réduction, car chaque moto doit payer annuellement la somme de 36.000 FCfa. L’édile local a ajouté qu’en concertation avec les acteurs, il a été aussi décidé d’instaurer une nouvelle politique d’identification des motos Jakarta, avec des gilets et des plaques d’immatriculation. Et pour cela, la somme qui a été arrêtée, est de 6.000 FCfa.



D’après lui, la mairie a d’ailleurs revu à la baisse la somme initiale, qui s’élevait à 10.000 FCfa. Selon le maire Diop Sy, parmi les conducteurs de Jakarta, certains ont commencé à payer tandis qu’un groupe a décidé de ne pas se conformer à cette décision.