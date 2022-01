Les larmes de Fatel Sow après le warougar de Ngaaka Blindé: Une voiture, une parure en or et ...

A seulement quelques jours de l'officialisation de leur union sacrée, le rappeur Ngaaka Blindé, de son vrai nom Baba Ndiaye a tenu à attirer l’attention. Ceci, en ne dérogeant pas à la règle du fameux " Worougar" qui symbolise le pré-contrat du mariage.



En effet, King Baba n'a pas lésiné sur les moyens pour faire plaisir à sa Queen, la charmante et douce Fatel Sow.



Car, en plus d’une rondelette somme d’argent non dévoilée, l’artiste a offert à la belle actrice et non moins célèbre tiktokeuse, une rutilante berline ainsi qu’une parure en or.

Fatel Sow a été émue jusqu’aux larmes lors de la réception de tous ces présents de la part de son futur mari.

Voici les images!



Avec BuzzSeenegal