« Les libertés syndicales des journalistes sont confisquées par des patrons de presse prédateurs » (Aly Fall, porte-parole SYNPICS)

Secrétaire général national adjoint et porte-parole du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics), Aly Fall a décrypté la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée du 03 mai permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Mai 2018 à 14:09 commentaire(s)|