Les maires de Thiénaba et de Ndiéyène Sirakh votent Pastef

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024

Talla Diagne, maire de Thiénaba et Serigne Fallou Fall, maire de Ndiéyène, ont finalement officialisé leur soutien à la liste Pastef, dans le cadre des élections législatives du 17 novembre prochain. C'était à l'occasion de deux meetings tenus respectivement, à Thiénaba Seck et à Ndouf ,dans le Ndiéyène Sirakh. Il faut cependant noter que leur ralliement à la cause du projet à l'occasion de ces législatives, a été un exercice très difficile. C'est parce que, tant à Thiénaba qu'à Ndiéyène, les responsables de la première heure de Pastef se sont opposés à ce qu'ils appellent, une transhumance ou une transhumance en téléchargement.



Pour le cas de Ndiéyène, le meeting de soutien de Serigne Fallou Fall avait été renvoyé une première fois, pour la simple raison que des jeunes de Pastef s'étaient opposés à ce que la délégation départementale conduite par Birame Soulèye Diop, s'y rende. Après de longues négociations mais en vain, Birame Soulèye et Cie avaient obligés de rebrousser chemin. Qu'à cela ne tienne, les deux maires ont finalement tenu leur meetings respectifs présidés par Birame Soulèye Diop et en présence des différents responsables départementaux du parti et des investis. Force est de reconnaître qu'ils ont bien assuré, avec de fortes mobilisations et leurs mandants ont promis de voter massivement la liste Pastef.













