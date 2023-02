Les maires menacés de sanctions : Macky Sall demande à l’Autorité territoriale, de «prendre des mesures contre ceux qui ont un comportement antirépublicain»

Le président de la République, qui demande à l’Administration territoriale, de « prendre des mesures idoines contre ces derniers », soutient que « ce n’est pas parce qu’on a été élu maire, qu’on ne fait pas partie de la République. Ce n’est pas possible. La mairie doit être dans la même dynamique que l’État. Nous sommes un État décentralisé mais unifié. Il faut que cela soit très clair pour tous les maires ».



Il a demandé aux autorités chargées de la Décentralisation, de « noter ces manquements » et de « prendre les mesures qu’exige la situation pour appliquer la loi dans toute sa rigueur ».



Le Président Sall n’a pas manqué de magnifier « l e caractère républicain du maire de Thiès, Dr Babacar Diop. Je remercie le maire de Thiès qui comprend son rôle de premier magistrat de cette ville et nous l’appuierons en tant que tel. C’est de notre devoir d’accompagner aussi les maires qui sont au service des populations.



Quant aux maires jugés récalcitrants, comme ceux de Dakar et de Guédiawaye, on l’a vu, ils seront privés des subsides de l’Etat et verront tous leurs projets bloqués ! »



Drôle de conception de la démocratie…













Le Témoin