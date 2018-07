Les membres du Hcct ont reçu leurs véhicules de fonction !

Ils peuvent afficher une large banane. Des problèmes de déplacement, les Hauts conseillers des collectivités territoriales (Hcct) en ont fini. Le président Ousmane Tanor Dieng et son équipe ont reçu leurs véhicules de fonction sans tambour ni trompette.



Pour ne pas frustrer davantage les Sénégalais qui considèrent l’institution comme futile et budgétivore, le régime a commandé en toute discrétion des jeeps pour les hauts conseillers qui utilisaient leurs véhicules personnels lors des missions. Ils ne vont plus se plaindre de problèmes de logistique pour sillonner les différentes collectivités territoriales du pays. Les députés aussi ne vont pas tarder à recevoir leurs véhicules.











L'As