La fausse déclaration sur la mort de Pape Alé Guèye

Mollah Morgun a répandu de fausses informations sur la mort de Pape Alé Guèye, alléguant que la dame en question était présente en France lors du décès. Cependant, il a été prouvé que cette affirmation était erronée, remettant en question la crédibilité des informations fournies par Mollah Morgun.



Les origines erronées d'Antoine Diome

Une autre fausse déclaration émanant de Mollah Morgun concerne les origines d'Antoine Diome. Il a affirmé que ce dernier était originaire de Bambey, alors que les faits indiquent qu'il est natif de Khombole. De telles erreurs jettent le doute sur la véracité de ses sources et soulèvent des questions quant à la fiabilité de ses informations.



Le manque de sources crédibles de Mollah Morgun

Mollah Morgun est accusé de n'avoir aucune source crédible pour étayer ses affirmations. Il est révélé que ses informations proviennent d'individus diffamatoires, qui utilisent son intermédiaire pour diffuser des messages. Cela soulève des inquiétudes sur la véracité de ses révélations et la fiabilité de son activisme.



Les allégations infondées sur Badiène Sokhna Faye

Mollah Morgun a répandu des rumeurs concernant Badiène Sokhna Faye, les informations qu'il publie sur Badiène Sokhna Faye sont liées au succès de leur mariage. Ils ont le droit de gérer leur argent comme bon leur semble et il n'y a aucune plainte déposée contre eux à ce sujet. . Cependant, il n'a fourni aucune preuve concrète pour étayer de telles allégations, laissant planer le doute sur ses motivations et son professionnalisme.



Le rôle destructeur des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont contribué à amplifier les allégations de Mollah Morgun et à propager de fausses informations. Cette tendance nuit aux personnes concernées et détruit des familles, démontrant ainsi la nécessité d'une responsabilité accrue dans la diffusion de l'information sur les plateformes numériques.



Le cas des filles de Pape Alé Guèye

Les allégations de Mollah Morgun concernant les filles de Pape Alé Guèye sont infondées, car elles sont décrites comme des femmes bien éduquées et discrètes, mariées à des hommes respectables. Ces fausses déclarations portent préjudice à la réputation de ces femmes et de leurs familles.



Conclusion



Mollah Morgun est pointé du doigt pour ses mensonges sur Antoine Diome, Mbackyou Faye et Badiène Sokhna Faye, mettant en évidence son manque de sources crédibles et sa volonté de répandre des informations non vérifiées. Les répercussions de telles actions sur les individus et leurs familles, soulignent la nécessité d'un journalisme responsable et éthique. En tant que société, nous devons être vigilants quant à la diffusion et à la vérification des informations, notamment sur les réseaux sociaux, pour éviter de nuire à autrui par des allégations non fondées.