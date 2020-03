Les nominations du Conseil des ministres du 04 mars 2020 Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, a présidé le Conseil des ministres, le mercredi 04 mars 2020.

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Hamady DIENG, Professeur en mathématiques, précédemment Directeur des Constructions au Ministère de l'Intérieur, est nommé Directeur général de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), en remplacement de Madame Socé DIOP DIONE, appelée à d'autres fonctions ;

Monsieur Médoune Hane TALL, Commissaire de Police, matricule de solde n°716 322/I, précédemment en service à la Direction du Budget et des Matériels de la Direction générale de la Police nationale, est nommé Directeur de Construction au Ministère de l'Intérieur ;

Monsieur André Amath DIOUF, Juriste, matricule de solde 724 285/J, est nommé, Inspecteur des Affaires administratives et financières, au Ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire ;

Monsieur Makhtar BA, Juriste, matricule de solde N°656 895/C, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de la Santé et de l'Action sociale, en remplacement de Madame Mintou Sidibé, appelée à d'autres fonctions ;

Monsieur Magatte SENE, Ingénieur géologue de conception, matricule de solde 711 093/M, est nommé Inspecteur technique au Ministère de l'Eau et de l'Assainissement.



Fait à Dakar le 04 mars 2020

Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement

Ndèye Tické Ndiaye DIOP



