Les nominations en Conseil des ministres du mercerdi 27 décembre 2017 Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Mercredi 27 Décembre 2017 à 21:43

Monsieur Christian Fernand Jonhson Tiburce DIATTA, Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire général du ministère de l’Economie solidaire et de la Microfinance, poste vacant ; Madame Ndéye Nguénar MBODJ, Administrateur civil principal, précédemment Directeur des Affaires générales au ministère de l’Intérieur, est nommée Préfet du Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moctar WATT, appelé à d’autres fonctions ; Monsieur Mouhamadou Moctar WATT, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du Département de Fatick, est nommé Préfet du Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Fodé FALL, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur André Almamy Fodé Fossar SOUANE, Commissaire aux Enquêtes économiques, est nommé Directeur de l’Insertion professionnelle du ministère de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre, poste vacant ; Monsieur Mamanding DIEDHIOU, Statisticien - informaticien, est nommé Directeur de l’Intensification de la Main d’œuvre du ministère de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre, poste vacant. Autres articles

