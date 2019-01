Les nominations lors du Conseil des ministres du 30 janvier 2019

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 22:04

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Babacar SECK, titulaire d’un Certificat d’Aptitude à l’Enseignement secondaire technique et professionnel (CAESTP), est nommé Directeur du Centre de Formation professionnelle et technique au ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat ;



• Monsieur Amadou Massar SARR, Officier de Marine, membre du Conseil national du Patronat (CNP), est nommé Président du Conseil d’Administration du Centre de Formation professionnelle et technique au ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat



Le Secrétaire général du Gouvernement,

Porte-parole



