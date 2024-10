Les partisans de l’ex-Pm Amadou Ba l’attendent de pied ferme : Macky Sall «persona non grata» à Thiès A Thiès, des souteneurs de l’ancien Premier ministre et tête de liste de la Coalition «Jamm ak njariñ» ne veulent pas voir l’ancien Président Macky Sall dans la ville à l’occasion de la campagne électorale des Législatives anticipées du 17 novembre. Ils disent l’y attendre de pied ferme et comptent réserver «un accueil digne de son rang à l’ancien chef de l’Etat, avec les pierres du Rail». Nous dit Le Quotidien.

«Macky Sall le regretterait amèrement s’il s’aventurait à mettre les pieds à Thiès, lors de la campagne électorale pour les Législatives anticipées du 17 novembre 2024.»



La menace est du président du mouvement «Alliance Wallu askan wi» (Awa), Ousmane Diop, et de ses camarades, tous d’inconditionnels souteneurs de l’ancien Premier ministre Amadou Ba.



Selon le journal, les partisans du chef de l’opposition sénégalaise promettent «un accueil digne de son rang à l’ancien chef de l’Etat, avec les pierres du Rail», si jamais, disent-ils, «il osait fouler le sol de la ville rebelle pour battre campagne». Ousmane Diop et ses camarades disent constater que «les investitures nous montrent des choses inédites, voire indignes dans un pays comme le Sénégal».



Ils considèrent qu’«après avoir saboté la candidature de Amadou Ba qui, pourtant, portait les couleurs de sa propre majorité incarnée par la Coalition Benno bokk yaakaar lors de la dernière Présiden-tielle, l’ancien Président Macky Sall n’a trouvé rien de mieux à faire que de revenir par la petite porte, en acceptant d’être la tête de liste d’une coalition».



Mais, ont-ils averti, «nous l’attendons de pied ferme sur le terrain. Qu’il sache que nous ne lui permettrons pas cette balade de la honte à Thiès, sous peine d’en subir toutes les conséquences politiques».



En clair, indiquent les souteneurs de Amadou Ba, «lors de ces élections législatives, nous n’accepterons sous aucun prétexte que l’ancien Président Macky Sall fasse tout ce qu’il n’a pas fait pour le candidat Amadou Ba lors de la Présidentielle»







