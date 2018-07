Les personnes handicapées marchent sur Dakar

Le Collectif pour la défense des droits des personnes en situation de handicap organise une marche pacifique ce 11 juillet à partir de 15h30 mn, pour lutter contre l’injustice, la discrimination, et la non signature des décrets d’application de la loi d’orientation sociale relative à la promotion et à la protection des Droits des Personnes handicapées. La marche partira du rond-point de la Rts au Monument en passant par la place de l’Obélisque.



Le Collectif demande au gouvernement de Son Excellence Monsieur Macky SALL, président de la République du Sénégal, de respecter ses engagements lors du Conseil interministériel du 13 février 2018 où le Premier Ministre Monsieur Mahammed Boune Abdallah DIONE avait donné instruction au gouvernement (sectoriels) de signer tous les décrets d’application de cette loi avant le 30 juin 2018.



« Sur les 10 décrets d’application et 4 arrêtés, seuls 2 décrets d’applications sont signés. Nous demandons aussi la mise en place de la Haute autorité et du fonds d’appui pour éradiquer la mendicité des personnes handicapées, le respect du quotas de 15% aux emplois qui lui sont réservées, la généralisation de la carte égalité des chances pour toutes les personnes handicapées conformément à l’article 3 de cette loi » peut on lire dans un communiqué.







IGFM