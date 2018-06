Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les photos nues de Blac Chyna enflamment les réseaux sociaux Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juin 2018 à 13:21 | | 0 commentaire(s)| Après ses récents démêlés avec Rob Kardashian au sujet de la garde de leur enfant, l’on avait plus eu des nouvelles de Blac Chyna. Ce week-end, la jeune femme a refait surface sur les réseaux sociaux au point de faire le buzz.

Sur son compte instagram l’ex de Rob Kardashian a publié des photos d’elle totalement dénudées. C’était dans le cadre d’un shooting photo.





Assise toute nue dans l’eau, ses mains cachaient ses seins. L’on pouvait à peine apercevoir ses fesses bien rebondies. Toutefois son imposant tatouage a crée le buzz sur les réseaux sociaux. Les internautes ont visiblement salué les belles formes de la jeune. La preuve c’est que sa photo a été liké à plus de 400 000 fois.





Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Blac Chynase se présente toute nue sur les réseaux sociaux. A chaque fois que cela est arrivé, elle créée une vive émotion sur la toile. L’on se souvient que ses photos nues avaient déjà été publiées il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. A la base de ces publications,son ex Rob Kardashian.

Depuis sa séparation avec le frère de Kim Kardashian, Blac Chyna s’est lancée dans une véritable guerre contre ses anciennes belles-sœurs.





En mai dernier, elle avait relancé les hostilités en affirmant que l’émission Rob et Chyna avait fait de meilleurs scores d’audience que L’incroyable famille Kardashian, les sœurs Kardashian ont proféré des menaces à la chaîne américaine E! de tout arrêter et de travailler avec une autre chaîne si cette dernière produisait une saison 2 de Rob et Chyna.

La chaîne E! s’est vue dans l’obligation de prendre cet ultimatum en compte et de stopper le programme où Blac Chyna tenait le rôle principal. Visiblement, la hache de guerre entre Blac Chyna et les sœurs Kardashian n’est pas encore enterrée.

crédit photo: AOL

Oscar Mbena Bonjour, je suis Oscar MBENA. Je vous invite à lire mes articles sur l’actualité politique, les faits de société, le sport, la santé et la culture. J’aime la lecture, les voyages et je suis un grand passionné de multimédias. Ma principale devise dans la vie, c’est faire le bien et éviter le mal. La priorité pour moi, c’est Dieu et mes différentes familles (biologique, professionnelle, et réligieuse). oscarborel@afrikmag.com





