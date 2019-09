Les populations de Méwane contre la nomination de Gora Diop, correspondant du Médiateur de la République à la Gouvernance de Thiès Face a la presse, les habitants de Méwane ont fustigé l'attitude du Sous-préfet suite à sa prise de position sur l'affaire Gora Diop/Sanghoné Mbaye qui remonte de 2009, lorsque le Gendarme nommé Gora Diop a usé de son arme pour ôter la vie du Jeune mareyeur, au cours d'une opération.



Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Gora Diop après avoir purgé une peine de 5 ans plus une amende de 25 millions FCfa, vient d'être nommé correspondant du Médiateur de la République à la Gouvernance de Thiès.



La famille du regretté Sanghoné Mbaye ne pouvant pas accepter cette nomination qui est considérée comme une insulte, notamment les frères du défunt, ia décidé dans les jours a venir, d'organiser une marche pacifique pour attirer l'opinion publique et internationale afin de vilipender la manière dont celui qui a pris la vie de leur petit frère, a été réintégré dans la société.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos