Les "pouvoirs exorbitants" de Sonko: Ce qui attend les mouvements dissouts dans Pastef On grognerait du côté de certains partis dissouts dans Pastef, par rapport aux statuts proposés , d'où le titre "pouvoirs exorbitants" de Ousmane Sonko, par le journal L'Info.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 07:20

"cette hypertrophie du pouvoir du président du parti pourrait être assimilée à celle du pouvoir du président de la République que nous ne cessons de dénoncer.



"Le président du parti peut décider de la dissolution d'un mouvement, comme il peut exercer le pouvoir de sanction statutaire à l'égard des adhérents du parti, ou bien trancher tout conflit entre instances du parti", indique le journal.



"Promouvoir une doctrine pragmatique ne correspond à aucune idéologie. Le pragmatisme est une doctrine et non une idéologie. Il s'agit plutôt de dire : PASTEF est un parti sans idéologie, mais qui fait du pragmatisme sa doctrine".



"Le document me paraît trop touffu...Pourquoi d'ailleurs, ce règlement intérieur n'a pas accompagné la proposition de Statuts, ces deux documents étant intimement liés? "

