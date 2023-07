Les premiers mots d'El Malick Ndiaye

Après un double retour de parquet, El Hadj Malick Ndiaye a été inculpé avant-hier, pour la deuxième fois, selon Me Moussa Sarr, son avocat. Le cadre de Pastef est poursuivi pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et diffusion de fausses nouvelles. Il a été mis en liberté provisoire par le Doyen des juges d’instruction, Maham Diallo.



A peine libéré, Malick Ndiaye a adressé un message de remerciements à ses soutiens. Mais il signe et persiste qu’Ousmane Sonko sera bel et bien candidat en 2024. « Pour le Sénégal et pour le projet, aucun sacrifice ne sera de trop. Pour la candidature du président Ousmane Sonko et pour la victoire en 2024, aucun engagement ne sera excessif. Merci à toutes et à tous pour votre soutien ! Le combat continue », écrit le secrétaire national à la communication de Pastef, rapporte "Rewmi".