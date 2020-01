Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les premiers mots du rappeur Leuz Diwane J après son accident Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 12:50 | | 0 commentaire(s)| Appelé au téléphone par le tonitruant animateur Pape Sidy Fall en direct de son émission «Akara Time» sur iRadio, le rappeur Leuz Diwane Ji a confirmé avoir été victime, le 27 décembre dernier, d’un accident de la circulation sur la route de Joal, mais rassure qu’il y a eu plus de peur que mal.



«L’accident a pu être spectaculaire mais alhamdoulilah, nous nous en sommes bien sortis. Ceux qui étaient dans la voiture avec moi n’ont rien eu. Moi, je m’en suis tiré également avec des courbatures et quelques plaies, mais rien de méchant », a raconté é le rappeur, en tenant à rassurer tous ses admirateurs qui s’inquiétaient pour lui après avoir lu des informations qui faisaient croire qu’il serait très mal en point.



«J’ai vu que certains sites ont inquiété mes proches en faisant notamment un montage avec ma photo et un véhicule en feu… Il n’en est rien. J’ai reçu beaucoup d’appels mais je tiens à rassurer tout le monde. J’ai juste besoin d’un peu de repos. J’en profite pour souhaiter une excellente année 2020 à tous », a lancé, au bout du fil, le très talentueux interprète du tube «Mburok Lem ».



