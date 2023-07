Les préoccupations grandissent quant à l'exploitation du zircon au Sénégal, par des entreprises françaises

En 2020, le groupe a produit 85 000 tonnes de minerai de zircon, exportées principalement vers le marché européen. L'objectif du Plan Sénégal Emergent, est d'atteindre une production annuelle de 90 000 tonnes. Les opérations d'exploitation impliquent le dragage du sable pour ensuite séparer le minerai.



Cependant, ce projet soulève des inquiétudes, notamment à Lompoul, où la prochaine phase d'exploitation du zircon doit débuter en 2023. Des préoccupations sont soulevées quant aux conséquences sur l'écosystème local et les activités agricoles de la région. Des questions se posent également sur l'avenir des opérateurs touristiques du désert de Lompoul, ainsi que sur l'indemnisation des populations déplacées.



Des critiques sont formulées quant au manque de communication, de consultation et de débat public entourant l'exploitation du zircon. Des associations et des coalitions, telles que l'association Walli Daan et la coalition "Publiez ce que vous payez", soulignent la nécessité d'une plus grande transparence et de la prise en compte des préoccupations des populations locales.



Par ailleurs, un autre projet d'exploitation de zircon mené par la société australienne Astron à Niafrang, en Casamance, rencontre également des résistances de la part de certaines parties de la population et du mouvement indépendantiste MFDC.



En plus des préoccupations environnementales, des dangers pour la santé des populations sont également signalés. Les maladies pulmonaires et respiratoires causées par la pollution de l'air, notamment les émanations de soufre et la poussière provenant des carrières ainsi que des camions de transport, représentent de réels risques pour les communautés locales. Les nombreux camions citernes transportant des produits hautement inflammables sont également source de préoccupation en termes de sécurité.



Il est crucial de promouvoir un débat ouvert et inclusif, ainsi qu'une évaluation minutieuse des impacts environnementaux et sociaux liés à l'exploitation minière du zircon au Sénégal, afin de protéger les communautés locales et de garantir une exploitation responsable des ressources naturelles du pays.



Le Conseil d’Administration comprend actuellement 18 membres. Sa composition est la suivante :



M. Alilat ANTSELEVE-OYIMA ;

Mme Christel BORIES (Présidente-directrice générale)* ;

M. Emeric BURIN des ROZIERS (administrateur indépendant) ;

CEIR, représentée par Mme Nathalie de LA FOURNIERE ;

Mme Christine COIGNARD (administratrice indépendante) ;

M. François CORBIN (administrateur indépendant), administrateur référent ;

Mme Héloïse DUVAL ;

M. Jean-Yves GILET ;

Mme Manoelle LEPOUTRE ;

M. Ghislain LESCUYER (administrateur indépendant) ;

Mme Miriam MAES (administratrice indépendante) ;

M. Nicolas NOEL (administrateur représentant les salariés)

M. Franck PECQUEUX (administrateur représentant les salariés) ;

Mme Catherine RONGE (administratrice indépendante) ;

Mme Sonia SIKORAV (administratrice indépendante) ;

SORAME, représentée par M. Jérôme DUVAL ;

M. Romain VALENTY, représentant de l’Etat ;

M. Jean-Philippe VOLLMER.