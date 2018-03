Les présumés accusés de l’agression mortelle de l’ex-joueur Mamadou Thialy Ndiaye, libérés…

Les veuves de l’ex-joueur de Jaraaf, Mamadou Thialy Ndiaye, plus connu sous le nom de ‘’Modou Diop’’, devront encore prendre leur mal en patience, avant de voir les présumés meurtriers de leur époux, agressé mortellement la veille de la fête de korité 2012, jugés. Car, hier, la chambre criminelle de Dakar a déclaré nulle la procédure ayant conduit à la barre les accusés Ibrahima Fofana et Ernest Mendy dit ‘’pape Fara’’. Ainsi, elle a ordonné la mainlevée des accusés et a demandé au parquet à mieux se pourvoir, s’il veut que les présumés meurtriers soient jugés.



Cette décision résulte d’une demande formulée par la défense.

En fait, lorsque le dossier a été enrôlé le 6 mars dernier, Me Mamadou Gueye avait soulevé une exception de nullité liée au nom respect des droits de la défense. Selon son argumentaire, son client Ibrahima Fofana a été auditionné au fond sans la présence de son avocat feu Me Sadio Diaw.



Il a fondé sa demande sur l’absence de cette mention dans le procès-verbal d’audition de son client, alors que tel n’est pas le cas pour son co-accusé. Mais, pour le maitre des poursuites, une telle requête doit être rejetée, parce que l’avocat défenseur n’en a aucune certitude. Néanmoins, les juges ont donné raison à Me Gueye.



Cependant, le parquet n’a pas dit son dernier mot, car dans ce genre de situation, il fait toujours appel pour que les accusés puissent être jugés après une reprise de la procédure. Laquelle porte, dans ce cas, sur les délits d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec port d’arme et violences ayant entrainé la mort.

Enquête