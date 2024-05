Les preuves écartent la culpabilité d'Abdoulaye Seck dans l'affaire de trafic de cocaïne liée à «Scarface»

L'opération de l'OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants) a permis de démanteler un réseau de trafic de cocaïne bien organisé, impliquant plusieurs personnes avec des rôles distincts, allant de la Guinée-Bissau à la France, en passant par le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Maroc et la Belgique. Voici les principales figures impliquées dans ce réseau, surnommé la bande à "Scarface" :





Sylvain Bathiapara Mendy alias "Scarface"





Rôle : Cerveau du réseau.

Détention : Arrêté à Keur Ayib avec 18 kg de cocaïne cachés dans un 4x4.

Activités : Relié à Sidy Diatta et Alain Boyer pour trafic de haschich, impliqué dans d’importantes transactions financières et échanges sur Whatsapp.

Autres saisies : 39 grammes et 2,6 kg de cocaïne trouvés dans ses résidences.

Confessions : Condamné en France pour trafic de drogue, s'était rendu en Gambie pour récupérer de la drogue trois semaines avant son arrestation.

Accusations : Association de malfaiteurs, importation de cocaïne, blanchiment de capitaux, détention d’arme à feu sans autorisation.



Abdoulaye Seck



Rôle : Position et rôle exacts flous.

Détention : Arrêté à la clinique où sa femme venait d’accoucher.

Activités supposées : Gestion d'un point de deal à l’hôtel Terrou-Bi.

Confession : Connaissance de "Scarface" depuis la France, allégué de n'avoir pas participé aux activités criminelles.

Accusations : Association de malfaiteurs, importation de cocaïne, blanchiment de capitaux, détention ou offre de drogue.



Pathé Guèye



Rôle : Chauffeur-mécanicien, collaborateur proche de "Scarface".

Détention : Arrêté avec Mendy à Keur Ayib avec 18 kg de cocaïne.

Activités supposées : Modification de voitures pour cacher la drogue.

Accusations : Association de malfaiteurs, importation de cocaïne, blanchiment de capitaux.



Amadou Diam Ndoye



Rôle : Associé de "Scarface".

Détention : Arrêté à Nguérigne Sérère avec 39 grammes de cocaïne, une somme d’argent, du skunk, et une arme.

Accusations : Assistance à l'importation de cocaïne, blanchiment de capitaux.



Alain Diatta et Ousmane Camara



Rôle : Membres du réseau.

Détention : Arrêtés dans l’appartement de "Scarface" à Ngor-Virage.

Saisies : Titres de propriété, kit de consommation de skunk, factures, ordinateur, valises à double fond avec 2,6 kg de cocaïne.

Accusations : Association de malfaiteurs, aide à l'importation de cocaïne, blanchiment de capitaux.

L’enquête de l’OCRTIS a révélé les rôles bien répartis de chaque membre de ce réseau complexe et transnational de trafic de cocaïne, consolidant les informations initiales fournies par Leral sur Abdoulaye Seck et son implication présumée.

Les preuves apportées par les procès-verbaux confirment la première information divulguée par Leral concernant Abdoulaye Seck : Trafic de cocaïne : bande à «Scarface», les rôles étaient bien définis.



Parmi les huit individus appréhendés lors de l'opération menée par l'OCRTIS, qui a conduit à la saisie de 22,6 kg de cocaïne à Keur Ayib et Ngor-Virage, six sont actuellement en détention pour des charges graves. Selon les investigations rapportées par Libération, chaque membre du réseau avait une responsabilité précise dans l'organisation, qui s'étendait entre la Guinée-Bissau et la France, en passant par le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Maroc et la Belgique.



«Scarface»



Sous son identité civile, Sylvain Bathiapara Mendy est désigné comme le cerveau derrière le réseau de trafic de cocaïne récemment démantelé par l'OCRTIS, opérant entre la frontière sénégalo-gambienne, Dakar et Mbour, et auquel le fils de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck est également lié.



Sylvain Mendy a été appréhendé le 13 mai à Keur Ayib, en compagnie d'un chauffeur-mécanicien nommé Pathé Guèye. Les deux hommes voyageaient à bord d'un 4x4 Land Cruiser immaculé en direction de la Gambie pour une livraison de cocaïne. Dix-huit kilos de cette substance ont été découverts habilement dissimulés dans les portières du véhicule.



Le pseudonyme de Sylvain Bathiapara Mendy, «Scarface», était l'un des contacts de Sidy Diatta et Alain Boyer, arrêtés un mois auparavant pour trafic de haschich. Les enquêteurs ont établi que Mendy entretenait des liens financiers significatifs avec Diatta et Boyer, étayés par des communications sur WhatsApp, des échanges de photos de haschich et de valises à double fond, ainsi que par des captures de titres fonciers. Ces éléments ont permis aux forces de l'ordre de remonter la piste du réseau.



Après la saisie de 18 kg de cocaïne à Keur Ayib, l'OCRTIS a également découvert 39 grammes puis 2,6 kg de la même drogue respectivement dans la résidence de Mendy à Nguérigne Sérère et dans son appartement à Ngor-Virage.



Confronté aux autorités, «Scarface» a tenté de minimiser les implications de ses complices présumés, prétendant être le seul responsable. Il a également admis avoir été condamné en France pour trafic de drogue et avoir voyagé en Gambie trois semaines avant son arrestation pour récupérer de la drogue.



Sylvain Bathiapara Mendy est accusé d'association de malfaiteurs en vue de l'importation de cocaïne pour trafic au sein d'un groupe criminel organisé, de blanchiment d'argent et de détention illégale d'une arme à feu.



Abdoulaye Seck



Il est poursuivi pour association de malfaiteurs dans une entreprise d'importation de cocaïne, de blanchiment d'argent au sein d'un groupe criminel organisé, ainsi que pour détention, offre et facilitation de l'usage de drogue. Bien que le rôle et la position de Seck dans le réseau de «Scarface» demeurent flous, il est celui dont le nom a été le plus mentionné, en raison de ses liens familiaux avec l'ancien Premier ministre Idrissa Seck.



Abdoulaye Seck a été appréhendé dans la clinique où sa femme venait d'accoucher, selon les médias. D'après les enquêteurs de l'OCRTIS, il aurait dirigé un point de vente de drogue établi à l'hôtel Terrou-Bi. Lors de la perquisition de sa suite, le service de sécurité a découvert des bouteilles de protoxyde d'azote.



Pour se défendre, Seck a affirmé qu'il séjournait à Terrou-Bi «pour diverses raisons», sans fournir de détails, et que le protoxyde d'azote était destiné à ses amis venus lui rendre visite dans sa suite.



Abdoulaye Seck a déclaré aux enquêteurs avoir rencontré «Scarface» en France à l'âge de 17 ans. Les deux hommes se sont retrouvés plus tard aux Maristes. Au début, selon les dires du «fils de…», Mendy lui avait fait croire qu'il travaillait dans le secteur automobile. Il lui a ensuite révélé qu'il était impliqué dans le trafic de drogue, tentant à plusieurs reprises, sans succès, de l'impliquer dans ses activités illicites.



«Scarface» a corroboré les déclarations de Seck, affirmant que ce dernier n'avait aucun lien direct ou indirect avec ses activités criminelles.



Le procureur de la République appréciera.



Pathé Guèye





Chauffeur-mécanicien, Pathé Guèye est considéré comme un collaborateur proche de Sylvain Bathiapara Mendy, selon les enquêteurs de l'OCRTIS. Il a été arrêté en même temps que ce dernier à Keur Ayib, en possession de 18 kg de cocaïne.



La veille de leur arrestation, les deux hommes avaient été repérés à Ngor-Virage par des policiers les surveillant. Mendy possédait un appartement dans ce quartier où les éléments de l'OCRTIS ont découvert 2,6 kg de cocaïne lors d'une perquisition.



Le rôle exact de Pathé Guèye dans le réseau de «Scarface» reste à déterminer. Était-il chargé de modifier les véhicules de la prétendue mafia pour y dissimuler de la drogue ? L'enquête devra apporter des réponses.



Le chauffeur-mécanicien est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de l'importation de cocaïne pour trafic au sein d'un groupe criminel organisé et blanchiment d'argent.



Amadou Diam Ndoye



Il a été arrêté en même temps que Ousmane Faye et Ibrahima Faye à Nguérigne Sérère, où «Scarface» possède une résidence. Lors de la perquisition de la villa, les enquêteurs ont saisi 39 grammes de cocaïne, une somme de 1,6 million de francs CFA, du skunk (chanvre indien), un kit de consommation de cette drogue, une balance électronique, un véhicule de type Buggy, ainsi qu'une arme à feu et des munitions.



Alors que les deux Faye, arrêtés en même temps, ont été libérés après leur audition, Amadou Diam Ndoye est resté en détention. Il est poursuivi pour complicité avec une entreprise d'importation de cocaïne dans le but de la faire circuler et blanchiment d'argent.



Alain Diatta et Ousmane Camara



Ces deux individus devront répondre des mêmes accusations : association de malfaiteurs, aide ou complicité dans une entreprise d'importation de cocaïne, et blanchiment d'argent au sein d'un groupe criminel organisé. Ils ont été appréhendés le même jour dans l'appartement de Sylvain Mendy, à Ngor-Virage. Lors de la perquisition, en présence du propriétaire des lieux, les enquêteurs ont saisi des documents administratifs relatifs à des titres de propriété, un kit de consommation de skunk, des factures, un ordinateur fixe, et des valises à double fond, dont l'une contenait 2,6 kg de cocaïne. ( Les News )



