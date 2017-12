«Les propos de Trump sont irresponsables» (Ambassadeur de Palestine à Dakar)

Safwat Ibraghith, ambassadeur de Palestine à Dakar, a condamné l’acte posé par le président américain Donald Trump qui a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël. «Nous considérons les déclarations du président Trump comme des propos complètement irresponsables, illégaux et illégitimes. Cette annonce vient saper le droit international et toutes les résolutions onusiennes, au nombre de 26, adoptées par l’Assemblée générale des Nations-Unies, sans oublier les grandes décisions prises par l’Unesco sur ce même sujet.

Toutes ces résolutions de droit international considèrent la ville de Jérusalem comme territoire palestinien occupé et toute mesure entreprise depuis par Israël pour annexer Jérusalem, a été clairement jugée illégale et illégitime», a martelé le diplomate, dans un entretien avec le journal L'Observateur. A l’en croire, Donal Trump «n’a pas seulement choqué la communauté internationale mais les politiques, analystes et observateurs américains proches des instances décisionnaires».

«Trump, poursuit-il, a retourné le fondement de la politique étasunienne, en tant que parrain du processus politique et des pourparlers entre Israël et la Palestine depuis la conférence sur la paix au Proche-Orient qui a eu lieu à Madrid, en 1991. Il est parti contre les engagements pris par toutes les administrations américaines qui l’ont précédé», condamne-t-il. Convaincu, que «cette déclaration peut avoir des conséquences néfastes et très dangereuses, catastrophiques même».









