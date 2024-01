Les récentes victoires antimonopolistiques de l'administration Biden bénéficient à tous

Depuis 130 ans au moins, le gouvernement américain s’efforce de garantir la concurrence sur le marché. Cette bataille n’en finit cependant jamais. Les entreprises trouvent constamment de nouveaux moyens de contourner la concurrence, leurs avocats inventent sans cesse de nouvelles méthodes pour échapper à la portée de la loi, et l’État ne parvient pas à suivre le rythme de ces pratiques, sans parler des avancées rapides de la technologie.



C’est ainsi que s’observent aujourd'hui les preuves accablantes d’une augmentation du



Songez à la mesure standard de l’innovation : la productivité totale des facteurs, qui fait référence à la croissance de la production au-delà de ce qui peut s’expliquer par une augmentation des intrants tels que le travail et le capital. Au cours des 15 années qui ont précédé la pandémie de COVID-19, la



Fort heureusement, dans cette ère d’actualités plus sombres les unes que les autres, une avancée positive a eu lieu sur ce front. Les efforts fournis par l’administration du président américain



Plus significatif encore, la FTC et le Département de la Justice ont publié des

Par ailleurs, ces nouvelles lignes directrices placent davantage l’accent sur la notion d’« enracinement », c’est-à-dire sur le fait que les fusions et acquisitions risquent d’accentuer, d’élargir et de perpétuer le pouvoir de marché d’une entreprise. Ce changement implique que la concurrence sera considérée comme un phénomène dynamique, à juste titre. Aspect important, les fusions horizontales (entre sociétés du même secteur) mais également les fusions verticales (lorsqu’une entreprise acquiert un fournisseur ou un client crucial) seront soumises à un examen plus approfondi.



Nous savons depuis longtemps que dans des conditions de concurrence limitée (ce qui est une réalité dans de multiples secteurs, à travers de nombreux pays), ces fusions peuvent entraîner de puissants effets préjudiciables. Or, les « économistes de Chicago », qui considéraient les marchés comme naturellement concurrentiels, affirmaient que les autorités antitrust ne devaient se concentrer que sur les fusions et acquisitions horizontales, un point de vue avec lequel les tribunaux étaient généralement d’accord. Désormais, comme le suggère la décision Illumina/GRAIL, les juges semblent commencer à reconnaître les dangers que soulèvent les fusions verticales.



De la même manière, les nouvelles lignes directrices permettront aux autorités antitrust de s’attaquer aux grandes plateformes sur lesquelles se produisent aujourd’hui une grande partie des comportements anticoncurrentiels – des cartes de crédit jusqu’aux réservations de vols et de billets de cinéma, en passant par le covoiturage (J’ai moi-même été témoin expert dans certaines de ces affaires). Les rendements élevés et soutenus qu’engrangent les plateformes dominantes sont devenus absolument obscènes. Il est très important d’empêcher la croissance de la domination de marché dès le départ. À cet égard, l’approche dynamique des nouvelles lignes directrices pourrait se révéler particulièrement efficace.



Nous souffrons tous du pouvoir de marché, dans la mesure où il exerce un effet de distorsion sur les marchés, réduisant la productivité globale, permettant aux entreprises d’augmenter les prix, et impactant ainsi le niveau de vie. Dans le même temps, croissance du pouvoir de marché et affaiblissement du pouvoir des travailleurs maintiennent ensemble les salaires à la baisse, érodant encore davantage le niveau de vie.



Adam Smith avait raison : la lutte contre le pouvoir de marché n’en finit jamais. À tout le moins, l’administration Biden est parvenue à marquer un point en faveur des Américains ordinaires – un nouvel accomplissement remarquable au sein d’un environnement politique extraordinairement hostile.

Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie, est professeur à l’Université de Columbia. Il a remporté le prix Sydney de la paix 2018.

