Les restrictions que Mohamed VI impose à Lalla Salma, son ex-femme

Cheikha Mozah bint Nasser, l'une des épouses de l'émirat émirite du Qatar, a essayé un jour de parler au téléphone avec la princesse Lalla Salma, 40 ans, qui était en pratique, la Première dame du Maroc jusqu'à son divorce du roi Mohamed VI, 55 ans, annoncé il y a un an, le 21 mars 2018, par l'édition numérique du magazine « Hello !



La cheikha a alors appris que Lalla Salma n’était pas disponible. Il y avait d’autres femmes, d’autres maisons royales arabes, qui ont également essayé ces derniers mois de la contacter, mais elles n’ont pas réussi, selon des sources proches de la famille royale. Les appels auxquels elle n’a pas été autorisée à répondre ne sont qu’une des restrictions auxquelles l’épouse du Roi du Maroc est désormais soumise : elle a été pendant 16 ans l’épouse du Roi du Maroc.



Il y a un an,’Hola !’ annonçait la rupture du mariage, mais en réalité, trois mois auparavant, Lalla Salma avait déjà disparu de la vie publique. Sa dernière apparition a eu lieu le 12 décembre 2017 lorsque, au Musée Mohamed VI d’art moderne de Rabat, elle a inauguré une exposition du peintre Mohamed Amine Bemnati, mort en 1971. C’était la dernière fois que son image, reconnaissable à ses cheveux roux et légèrement bouclés, est apparue dans un média marocain.



Comme il n’a jamais été annoncé officiellement, la Maison Royale n’a divulgué la nouvelle qu’à ‘Hola’, beaucoup de Marocains doutaient jusqu’au mois dernier que leur roi ait divorcé. Le magazine espagnol préféré du palais l’a reconfirmé avec un article intitulé » Ceci est la vie de la princesse Lalla Salma un an après son divorce du roi du Maroc « , publié le 13 février. Elle coïncide également avec le début de la première visite d’État du Roi et de la Reine d’Espagne au Maroc, au cours de laquelle l’ex-épouse n’a pas été présente. Lors de la précédente visite d’État en Espagne, dirigée dans ce cas par Don Juan Carlos et Doña Sofía, en janvier 2005, Lalla Salma avait été omniprésente. Les derniers doutes ont ainsi été levés.



Le magazine a à peine donné des détails sur la vie quotidienne de Lalla Salma qui, dit-elle, « restera en dehors de la sphère publique, mais pas de la sphère privée, car elle continue à être très présente dans la vie de ses enfants ». Un an après la publication de l’exclusivité, on ne sait même pas si l’ex-femme jouit encore du titre de princesse qui a été attribué à la jeune informaticienne le 21 mars 2002, lorsqu’elle a épousé le souverain alaouite au Palais Royal à Rabat. L’épouse de l’ancien roi Hassan II, Latifa Amahzoune, 72 ans, n’a atteint que le rang de » mère des princes « .



Le cadeau de Lalla Salma



Lalla Salma vit aujourd’hui dans la résidence de Dar es Salaam, à la périphérie de la capitale, où elle a toujours été logée depuis son mariage avec Mohamed VI. A la fin des années cinquante, le roi Mohamed V, grand-père du monarque actuel, y vivait également. Pour couronner le départ de son ex-femme de la famille royale, le souverain a eu l’idée de la transférer dans une propriété sans rapport avec l’histoire de la dynastie alaouite.



A cette fin, il a acquis la villa de Mustafa Sahel, ancien ministre de l’Intérieur décédé en 2012, à l’extérieur de Rabat. Mais début 2018, Mohamed VI s’est fait de nouvelles amitiés, notamment avec le boxeur allemand d’origine marocaine Abu Zeitar et ses deux frères, et comme ils n’avaient pas de maison dans la capitale, il a décidé de mettre la maison à leur disposition. Les trois trentenaires sont nés et vivent à Cologne (Allemagne).



Le roi continue donc de rechercher un logement décent pour son ex-femme et sa fille, la princesse Khadija, 11 ans. Tous deux vivent toujours à Dar es Salaam et sont rejoints le week-end par le prince héritier Moulay Hassan, 15 ans, qui revient de Marrakech, la ville où il s’est installé en septembre. Il a ensuite choisi de quitter le Collège Royal de Rabat pour rejoindre le Collège Préparatoire en Techniques Aéronautiques de Marrakech qui enseigne un baccalauréat spécialisé. Moulay Hassan veut être pilote et son père ne s’y est pas opposé tant qu’il suit une formation parallèle qui le prépare à être Roi.



C’est peut-être à cause de cette surcharge de travail, des voyages à l’étranger où il accompagne son père, du travail de représentation qu’il effectue au Maroc ou de l’inconfort causé par le divorce brun entre ses parents, mais la vérité est que les résultats scolaires de l’héritier se sont dégradés ces derniers mois. les resultats de sa soeur ont suivi le même chemin. L’agression médiatique contre Lalla Salma, qualifiée de femme » mesquine « , » méprisante « , » dédaigneuse « , » en colère » et » agressive » par Le Crapouillot Marocain, une publication créée par le régime pour l’attaquer, ne contribue en rien au calme mental du petit royal.



Du centre commercial à Portofino



Lalla Salma est vue de temps en temps à Rabat avec la princesse Khadija et, rarement, également avec Moulay Hassan. Ils vont au cinéma Atlas, font leurs courses au Mega Mall ou déjeunent dans un restaurant donnant une impression de normalité qui n’est pas tout à fait réelle. La vie de l’ex-femme est soumise à de multiples restrictions. Chacun de leurs départs doit, par exemple, être autorisé par le monarque, comme l’ont été, en juillet de l’année dernière, les vacances que les trois hommes ont passées en mer Egée et à Nice. A Portofino (Italie), très proche de cette dernière ville française, la journaliste marocaine Mariam Said, qui anime une émission sur une télévision du Golfe, les a croisés et n’a pas hésité à le raconter dans une vidéo. « Je suis surpris que vous me reconnaissiez », a dit Said. « Elle est très jolie, » dit-il.



Toute la famille royale, à commencer par les sœurs du monarque, a tourné le dos à Lalla Salma depuis la rupture du mariage. Quelques amis et même des membres de sa famille éloignée – pas la plus proche, composée de son père et de ses quatre sœurs – se sont probablement aussi distancés, convaincus qu’ils ne pourraient plus obtenir de faveurs du palais par son intermédiaire ou que ce qui la concernait serait préjudiciable à leurs intérêts.



Cet éloignement des amis et de la famille lointaine était évident en novembre dernier lorsque Fatima Abdellawi, la grand-mère de Lalla Salma, la femme qui l’a vraiment élevée parce que sa mère est morte quand elle avait seulement trois ans, est morte. Quelques-uns d’entre eux n’ont même pas présenté leurs condoléances ou l’ont fait presque en secret. Moulay Hicham, 55 ans, » cousin rouge » de Mohamed VI et confronté à lui, s’est une nouvelle fois distingué en lui adressant » ses plus sincères condoléances » sur Twitter. Le prince héritier s’est tourné vers sa mère pour l’aider à préparer les funérailles.



Mohammed VI n’a pas aimé l’attitude honteuse de tous ceux qui avaient auparavant rendu hommage à la princesse. Il a ensuite donné des ordres 40 jours après sa mort, lorsque les pieux musulmans se sont rassemblés pour lire le Coran et se souvenir de la défunte, presque personne ne manquait au rendez-vous funéraire. Lalla Salma a également dirigé une fondation contre le cancer qui porte toujours son nom. Celui-ci n’a pas disparu, mais il fonctionne à un rythme lent depuis l’année dernière. Dans les quelques événements qu’elle a organisés en 2018, comme la journée internationale des volontaires à Marrakech ou la signature d’un accord avec l’Institut Marie Curie en France, celle qui, en théorie, est toujours la présidente de la fondation, n’apparaît plus. Elle est remplacé par Latifa Elabida, secrétaire général de l’entité.



« Il n’y a pas d’événement ordinaire parmi les amis ou les familles qui a suscité plus de commentaires au Maroc qu’un vrai divorce », dit un petit homme d’affaires de Casablanca. La nouvelle s’est répandue au printemps 2018 comme une traînée de poudre à canon, même si la presse marocaine, craignant la réaction du palais, ne l’a pas reprise dans ses pages. Mohamed Siali, journaliste à l’agence EFE, a interrogé Mustafa el Khalfi, porte-parole du gouvernement marocain, en mars 2018, sur la véracité du divorce et ce dernier lui a répondu qu’il devait s’adresser au cabinet royal. En vain.



Mariage annoncé, rupture silencieuse



Palacio est silencieux, ce que seuls quelques médias marocains, tels que les journaux Akhbar al Youm, Goud ou Alif Post, édité en Espagne, ont osé critiquer. Ce dernier se demandait en février comment le palais pouvait annoncer, il y a 17 ans, le mariage royal dans une déclaration, et omettre maintenant de signaler la rupture du mariage. « (…) le minimum aurait été de publier une brève note sur le divorce (…) et d’expliquer quel sera le rôle de[Lalla Salma] à l’avenir (…) « , dit-il. Non seulement elle est toujours une » princesse « , mais son statut sera aussi celui d’une » princesse « .



Il y a dix-sept ans, la monarchie marocaine s’est donné un vernis de modernité non seulement en annonçant le mariage et en organisant une célébration avec style, mais aussi en faisant connaître la future épouse et en l’élevant au rang de princesse. Les Marocains se sont habitués à voir une Première dame qui, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, a ouvert des séminaires sur la médecine et le cancer, prononcé des discours en plusieurs langues et développé des activités culturelles. Son protagonisme était en phase avec le discours du palais royal visant à promouvoir le rôle des femmes dans le contexte conservateur du monde arabo-musulman.



Le mutisme actuel de la Maison Royale Alaouite met fin à cette touche novatrice qui a donné prétexte à des politiciens et commentateurs européens, de prévoir pour le Maroc une évolution ouverte qui n’a pas eu lieu. Au contraire, la monarchie alaouite a maintenant des traits plus autoritaires que lorsque Lalla Salma allait se marier en 2002.











Source : Maghreb Online





