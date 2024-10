Les révélations de Sa Touba sur le décès du lutteur Fourrière : « Ce qui lui est arrivé... »

Le lutteur Fourrière s’est éteint. Originaire de Grand-Yoff, Fourrière avait fait une entrée remarquée dans l’arène, avec une série impressionnante de neuf victoires consécutives.



Cependant, sa première défaite est survenue lors de la saison 2019-2020, face à Bébé Diène. Cette défaite a marqué un tournant dans sa carrière, le plongeant dans une spirale négative, avec quatre défaites d’affilée. Il finira par renouer avec la victoire face à Thiatou Djolof. Son dernier combat remonte à mai 2024, où il s’était incliné face à Bécaye.



On en sait un peu plus sur les circonstances de son décès. « Serigne Fallou alias Fourrière est décédé ce lundi, un peu après 17 heures. C’était un vrai vaillant. Il était revenu de la Casamance, lors du dernier Magal et, est allé directement chez sa grand-mère. Il lui avait promis de rénover sa maison, à Mbacké. Là où il a d’ailleurs rendu l’âme. En vrai, il était malade ces derniers temps, c’est cette maladie qui l’a emporté », révèle Sa Touba, l’un des accompagnateurs de Modou Lô.















Senenews