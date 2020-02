Les révélations explosives de Miss Côte d’Ivoire: «Il m’a proposé 20 millions pour une nuit»

Elle était invitée sur l’émission «la Télé d’ici» sur la nouvelle télé NCI. Lors de l’émission, la Miss Côte d’Ivoire 2013, Aïssata Dia s’est confié sur un fait improbable qu’elle a vécu lors de l’une de ses tournées.



À la question de l’animateur Cheick Ivan aux trois miss de savoir «la plus grosse proposition indécente qu’on leur aurait faite», la miss Côte d’Ivoire 2013 raconte comment un homme lui aurait proposé une forte somme pour qu’elle couche avec lui.



« C’était en 2014. Un gars est venu en face de moi et sans gêne, il m’a dit, je veux passer la nuit avec toi. On fait comment ? Je l’ai regardé et j’ai dit, mais il est culotté celui-là, dites donc! Il m’a proposé 20 millions… », raconte-t-elle.













source: benintimes.info