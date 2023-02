Les routes du Sénégal réputées meurtrières : Le diagnostic de Me Moussa Diop, ex DG de Dakar Dem Dikk

Dans son diagnostic, Me Moussa Diop, invité du Jdd, ce dimanche 26 février 2023, n’a pas raté les autorités étatiques, dénonçant leur « manque de courage criard ». Parce que, justifie celui qui a été à la tête de la direction de Dakar Dem Dikk (DDD) du 23 Juillet 2014 au 15 septembre 2020 : « quand on a le pouvoir et que le peuple vous a choisi, il faut que l’État fasse preuve de son autorité dans beaucoup de domaines, dont le transport ».



« Des gamins mangent au volant »



Au contraire, a-t-il affirmé : « La pagaille, on la voit, (avec) l’informel et tout ». L’invité de Mamoudou Ibra Kane de poursuivre : « j’ai géré la société mais vous n’avez jamais entendu un accident mortel pour l’inter-urbain (avec) Sénégal Dem Dikk. C’était organisé. Il y avait de la rigueur. On ne fait pas n’importe quoi. On avait mis les moyens pour éviter que les gens somnolent, se fatiguent sur de longues distances. Deux conducteurs et pas n’importe lesquels, sont choisis en fonction de leur expérience, de leur vécu dans la société. Mais, aujourd’hui, on voit des gamins au volant de véhicules horaire, en survêtement ou torse nu. Quelques fois même, ils sont dans l’humour, en train de manger leur ‘’mafé’’, au volant ».



Il doute même de l’efficacité des mesures prises par le gouvernement, arguant que « ce sont les mêmes dispositions qui ont été prises en 2017 », puis « réchauffées » pour être « remises au goût du jour ».



Il ajoute : « des véhicules n’ont plus leur place sur la voie publique. On se demande même comment ils ont pu dépasser un gendarme ou un policier et même, passer la visite technique. Des véhicules quand vous êtes dedans et que vous regardez vos pieds, vous voyez le bitume, quand vous levez la tête, vous voyez le ciel. Ce sont des véhicules de transport en commun de personnes mais pas du bétail ».



Pour mettre « fin à cette cacophonie », il prône « la modernisation du transport ». C’est dans ce sens qu’il a salué la pertinence du projet Bus rapid transit (Brt), même s’il a tenu à préciser n’être pas en phase avec le Train express régional (Ter), trop coûteux à son goût.