Les soutiens de Khalifa Sall avertissent le préfet de Dakar : "Désormais, c’est œil pour œil ; dent pour dent…"

Alors que l’itinéraire de départ de leur marche était du rond-point de la RTS à la Poste de Médina, les partisans du maire de Dakar ont été contraints d’aller manifester ailleurs.



Une décision du préfet qui est loin d’être du goût de Youssouf Mmbow, coordonnateur du Rassemblement pour la solidarité et l’unité dans la République (RASSURE), initiateur de la marche.



«Nous lançon un dernier avertissement au président de la République. Nous ne croiserons plus les bras. Nous en avons marre d’avoir un esprit défaitiste. Nous ne le sommes pas. Nous sommes des pacifistes. Et qu’être pacifistes, c’est être déterminé. Nous en avons marre d’encaisser. Nous avons marre d’avaler des couleuvres. Désormais, c’est œil pour œil et dent pour dent », déclare le socialiste exclu du PS.



Poursuivant, Youssouf Mbow se fait plus menaçant. « C’est cela qui fait que notre prochain rassemblement aura lieu à la place de l’Indépendance. C’est là-bas que nous organiserons le prochain rassemblement des ‘Sentinelles de la résistance’», déclare-t-il.











