Les tarifs du péage seront réduits de 2000 et 3000 Francs CFA

L’Etat a décidé de réduire de 2000 et 3000 francs respectivement les tarifs de l’autoroute à péage reliant Dakar-Diamniadio et AIBD-Touba, a appris l’APS. Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement Abdoulaye Daouda Diallo, en a fait l’annonce aux députés réunis en commission, en perspective de la session budgétaire 2018, rapporte un rapport remis à des journalistes.



"S’agissant des coûts de péage jugés élevés par certains de vos commissaires, monsieur le ministre informe qu’une étude est actuellement à l’œuvre à ce sujet’’, peut-on lire.



"L’Etat a, néanmoins, décidé de réduire les tarifs des péages de Dakar-Diamniadio et AIBD-Touba, qui seront respectivement de 2000 Francs CFA et 3000 francs CFA, en attendant la communication du tarif de l’autoroute Ila Touba, d’ici le 20 décembre, date de sa réception", ajoutent les auteurs du rapport.



Selon ce document, en six ans, "le gouvernement a construit plus de 185 km d’autoroutes et deux grands projets autoroutiers comme la Grande côtière de 200 km au nord et Mbour-Kaolack de 100 km au centre". BHC/BK/ASG













