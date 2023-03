Les travailleurs de la Caisse de Sécurité Sociale au front : ils réclament la nomination d’un directeur à la hauteur de leurs exigences Les travailleurs de la Caisse de Sécurité Sociale (Css) engagent le combat pour la pérennité de l’institution, la justice sociale, l’égalité des chances et la transparence. Dans un communiqué reçu à «L’As», ils réclament la nomination d’un directeur à la hauteur des exigences d’une bonne gestion de l’institution.

Cependant, prévient le secrétaire général du syndicat, les travailleurs n’accepteront aucune nomination politique pour ne pas finir comme certaines structures étatiques à l’exemple de la Poste alors qu’elle ne reçoit aucune subvention de l’Etat.



Au regard des compétences existantes au sein de l’institution, ils souhaitent une promotion en interne d’un directeur préoccupé par les intérêts stricts de leur institution pour sa pérennisation et celle de leur emplois.



Par ailleurs, les travailleurs de Css exigent le paiement des primes de bilan de 2021 dans les plus brefs délais. Dans le même registre, ils invitent l’Etat à renouveler le Conseil d’Administration dont le mandat a expiré depuis 2016. Le syndicat national des travailleurs de la Caisse de Sécurité Sociale est prêt à la lutte, si les autorités font la sourde oreille.



