Les travailleurs de la pêche observent un arrêt de travail

Le Syndicat des travailleurs de la Pêche et de l'Aquaculture du Sénégal (SYTRAPAS) poursuit son combat contre les difficultés auxquelles sont confrontés ses membres. Dans un communiqué parvenu à « L’As », Omar Dramé annonce un arrêt de travail de 48h renouvelables, à partir du 14 avril prochain. Il dénonce les retards de paiement des indemnités qui, à leurs yeux, plongent les travailleurs dans un désarroi total.



Les syndicalistes en imputent la responsabilité, aux lenteurs administratives entre les ministères des Pêches, des Finances et la Primature. « Cette situation inexplicable, inacceptable et inadmissible, ne peut plus prospérer. En plus de cela, nous sommes acculés au quotidien par les banques qui, pendant presque 4 mois, ne parviennent plus à recouvrer leurs dettes. Mais aussi des loyers et la scolarité de nos enfants, non régularisés », dénonce Omar Dramé, appelant nommément les autorités chargées du règlement de ces primes, à trouver des solutions immédiatement, afin qu’ils puissent rentrer dans leurs droits. Il demande surtout l'accélération de la signature du décret de sécurisation de ces indemnités, qui est introduit dans le circuit depuis le mois de juin 2024.









