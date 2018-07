Les tresses Africaines : Un phénomène de mode !

La tresse consiste à entrelacer les mèches de cheveux entre elles afin de donner un aspect de tressage. Ce type de coiffure permet à la fois de donner un très beau visuel à la chevelure, de maintenir les cheveux en ordre et de garder plus longtemps sa coupe de cheveux. La technique des tresses est basée sur des fractales; c’est à dire la répétition du même signe à l’infini. La tresse est bien entendu, une coiffure typiquement africaine.



Mais depuis quelques temps, on ne compte plus les stars du show business, africaines ou non, qui arborent fièrement les tresses parfois jusque sur le tapis rouge. Ce savoir-faire ancestral à base de signes répétitifs trouve ses racines dans la préhistoire.



En effet, les tresses sont fortement présentes dans de nombreuses castes de la population Egypto-Nubienne comme par exemple chez les pharaons, les artisans mais aussi dans tout le reste de l’Afrique, notamment l’Afrique occidentale avec les Peuls, les Wolofs, les Akans sans oublier l’Afrique de l’est, chez les Maassaï.



Très présentes dans les villages et les campagnes africaines, les tresses considérées à tort, comme un look de villageois, ( personnes non raffinées ) étaient tout simplement occultées du dressing des citadins jusque dans les années 70, à quelques exceptions près ici et là, notamment les artistes reggae et les chanteuses sud-africaines comme Myriam Makéba qui en portaient.



Les tresseuses utilisent des techniques imparables conservées pendant toute l’histoire de l’humanité jusqu’à nos jours et elles se sont définitivement installées dans le paysage de la mode urbaine occidentale.



Depuis une vingtaine d’années environs, grâce aux artistes noires américaines comme Alicia Keys, l’actrice Jada Pinkett ou encore le basketteur Michael Jordan, on ne peut plus arpenter les rues des grandes villes, partout dans le monde, sans croiser des femmes et des hommes avec de belles tresses de styles variés allant des nattes collées aux tresses avec du fil.



Ces tresses se sont même enrichies de nouvelles techniques plus simples qui ont définitivement fini de démocratiser les tresses africaines. A côtés des mèches brésiliennes, indiennes et autres faux cheveux, les tresses semblent avoir retrouvé et pour toujours, leurs lettres de noblesse dans les cœurs et sur la tête de chaque femme. Désormais la tendance dans nos salons de coiffure c’est : A vos Peignes, Prêtes, Tressez!!!











Amina-mag.com