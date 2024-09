Les vacances agricoles, un rempart contre l’émigration irrégulière, selon Baaba Maal

Le lead-vocal du groupe ‘’Daande Leñol’’ (La voix du peuple), Baaba Maal a salué samedi à Ourossogui (nord), la mise en place du programme des vacances citoyennes, soulignant que cette initiative permet de lutter contre l’émigration irrégulière, informe l'Aps.



‘’Le programme des vacances citoyennes agricoles permet aux jeunes d’avoir des activités et lutter contre l’émigration irrégulière’’, a dit le chanteur, lors du lancement des activités de nettoiement à la gare routière de Ourossogui, en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko.



Baba Maal a invité la jeunesse à croire en elle et à prendre son destin en main. ’’Il y a beaucoup d’opportunités sur le continent africain à saisir par la jeunesse sénégalaise et africaine de manière générale’’, a-t-il fait valoir, relate la même source.



Il a invité par ailleurs la diaspora sénégalaise à appuyer les initiatives de développement des terroirs des nouvelles autorités étatiques.



L’initiative des vacances agricoles des nouvelles autorités étatiques vise à engager toutes les composantes de la jeunesse à l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire du Sénégal.



Venu présider la cérémonie de lancement officiel de la 4e édition de la journée nationale ‘’Sétal Sunu Réew’’, le Premier ministre Ousmane Sonko, a salué la participation du leader du groupe ‘’Daande Leñol’’, aux activités de la journée nationale de nettoiement.