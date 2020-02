«Les vrais milliardaires ne gardent pas la barbe», dixit un acteur nigérian

Dans son message, il a indiqué que les milliardaires ne gardent pas la barbe. Il a partagé une photo d’un certain nombre de milliardaires célèbres qui n’ont pas de barbe.



Ce sont entre autres Bill Gates, Aliko Dangote, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos… et lui-même, soutenant qu’il est un milliardaire en devenir.



La photo qu’il a publiée provenait d’une scène de film il y a quelques jours après avoir été forcé de se raser la barbe.



Postant la photo, il a écrit;



“Fais repousser ta barbe, fais repousser ta barbe”. S’il vous plaît, avez-vous vu une barbe sur l’un des visages de ces hommes?



S’il vous plaît laissez-moi, je m’entraîne à devenir milliardaire… Je ne souris pas comme mes autres futurs collègues parce que mes milliards ne sont pas encore là 😎. Et juste pour que vous sachiez que je suis milliardaire… au Zimbabwe… »