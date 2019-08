Lettre de Guy Marius Sagna : le Directeur de la prison de Reubeus dément Alors qu’une lettre attribuée à l’activiste Guy Marius Sagna, pensionnaire de la chambre 36 à la prion de Reubeus, a été publiée dans la presse, le Directeur de la prison de Reubeus, Cheikh Tidiane Diop dément l’existence d’une telle lettre. Ce, même si le ministre de la Justice, Me Malick Sall a dit avoir reçu ladite lettre.

« J’ai convoqué Guy Marius Sagna ce matin dans mon bureau, en présence en présence de témoin. Il m’a dit qu’il n’a pas écrit de lettre. Maintenant, il se peut que des gens à qui il a parlé ont écrit cette lettre, mais moi je n’ai pas reçu une telle lettre », a-t-il déclaré sur la RFM.

Dans tous les cas, rappelle-t-il, « nous sommes en prison et la prison a des règles. Nous n’attendons de personne qu’on nous dise comment gérer cette prison ».

Et de poursuivre, « les fouilles font partie du règlement de la prison. Cela se fait dans des box. Et nous allons continuer à les faire, parce demain, si un détenu attaque un autre détenu avec une arme ou quelqu’un d’autre, on indexera l’administration pénitentiaire ».



