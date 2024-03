Lettre de la CDS aux citoyens sénégalais: Le choix qui s'impose !

Notre pays va, dans quelques jours, vivre une échéance majeure : l’élection présidentielle.



A chaque citoyenne, à chaque citoyen du Sénégal, il revient de se poser ces questions simples mais fondamentales : Qui élire ? Pourquoi ? Dans quelles conditions et à quelles fins ?



Ces questions- ayant le mérite de révéler à chacun le poids de ses responsabilités- imposent, pour leur correcte prise en charge, une certaine mise en ordre. Autrement dit et au plan du principe, la première ici énoncée ne devrait trouver réponse qu’après les autres.



Les Sénégalais doivent donc honorer un rendez-vous : celui qu’ils se sont fixé. La respiration démocratique de leur pays commande, en effet, que par intervalles réguliers, le peuple souverain décide de commettre un de ses membres aux responsabilités éminentes de Président de la République. Or, le 24mars 2024, le moment de se prononcer sera venu.

Cette échéance cruciale devrait se vivre dans le calme et la paix civile, les choix devant être opérés en toute liberté et transparence, conformément à une tradition ancrée. Aucun Sénégalais n’a le droit de prétendre édicter les conditions et modalités de cette élection, les règles du jeu, quoique l’on puisse en penser, étant connues de tous. Il reviendra du reste à chacune des institutions de la République la tâche d’assumer l’entièreté de ses responsabilités pour qu’au lendemain du vote les Sénégalais puissent, comme de coutume, retourner au travail.



La personne à élire devrait continuer à mener le pays de l’avant, c’est-à-dire amplifier les réalisations, approfondir la cohésion nationale, renforcer la paix et la sécurité, poser de nouveaux jalons pour plus d’équité et de justice sociale.

Le nouveau Président de la République devrait, à notre sens en tout cas, être convaincu, tout comme son prédécesseur, que les Sénégalais sont dignes du meilleur. Il devra apporter ainsi sa pierre pour qu’à l’instar du TER, du stade Abdoulaye Wade, du Bus Rapid Transit, des routes, autoroutes et ponts de dernières générations, livrer aux Sénégalais ce qui se fait de meilleur de par le monde.



Aux jeunes du pays, il devrait fournir davantage d’opportunités. Pas seulement en matière de formation mais aussi en termes d’emplois décents.



Il devrait multiplier les structures hospitalières, améliorer encore plus la couverture sociale des filles et fils du pays, faire du Sénégal, plus qu’il ne l’est, un pays attractif dans lequel les investisseurs se bousculeraient.



Pour le dire en un mot, de l’élection présidentielle à venir devrait sortir un homme capable, dans la célérité, d’amplifier le bilan du Président Macky Sall. En d’autres termes, le pari à gagner, c’est d’aller plus loin, plus vite, avec toujours comme boussole de ne laisser personne au bord de la route. Plus que jamais, il est un gros besoin d’un Sénégal de tous, d’un Sénégal pour tous : femmes et hommes, jeunes et aînés, citadins et ruraux, personnes vulnérables ou énarques, de chacune et chacun il sera attendu sa contribution et à chacune et à chacun il faudrait donner les moyens de jouir de l’intégralité de ses droits de citoyen sénégalais.



Or, s’il s’agit bien de cela, la CDS estime être en devoir d’inviter les Sénégalais à la suivre dans son choix. Nous avons, en effet, investi, dans nos partis respectifs, Amadou Bâ de la lourde responsabilité de s’atteler à construire ce Sénégal que nous voulons. La CDS a fait ce choix au regard de l’adhésion de l’écrasante majorité de la coalition BBY dont l’intelligence du contexte et la cohérence de la démarche ont permis au pays d’avancer de façon si notable ces douze dernières années.



Avec Amadou Bâ, nous relèverons le défi de la sécurité nationale dans un monde tourmenté et une sous-région agitée par des périls aussi nombreux que pressants. Avec Amadou Bâ et parce qu’il a à ses côtés des femmes et des hommes d’expérience, préoccupés à titre principal par la défense conséquente des intérêts du peuple sénégalais, nous entendons relever le pari de l’édification d’une nation n’ayant rien à envier aux autres. Avec Amadou Bâ, nous entendons faire de sorte que les fruits tiennent la promesse des fleurs qui, à l’évidence embaument un pays qui, de plus en plus, croit à son étoile.



Alors oui, parce que le choix d’Amadou Bâ est sans contestation sérieuse le meilleur, donnons-nous les moyens d’en faire un choix triomphal ! Allons, ensemble, voter massivement pour le candidat Amadou BA !





Dakar, le 12 mars 2014



LA CONFEDERATION POUR LA DEMOCRATIE ET LE SOCIALISME (CDS)