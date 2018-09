Lettre envoyée à Me Wade: Karim s'en mêle et accuse Madické de trahison

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Septembre 2018

Après la vive colère d’Abdoulaye Wade, c’est au tour de son fils Karim Wade de montrer son indignation. Le candidat déclaré du Pds s’en est vertement pris au présumé auteur de la lettre proposant un plan B à la candidature de Wade fils. Selon le journal Libération qui donne l’information, l’ancien ministre d’État est entré dans une colère noire en prenant connaissance de la teneur de la lettre de Madické Niang.



Le journal renseigne que Karim Wade « a hurlé à la trahison, traitant Madické Niang de tous les noms d’oiseaux. Il est même allé jusqu’à mettre en cause la longue relation amicale qui existe entre Me Madické Niang et le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye ».



