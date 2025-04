Lettre ouverte à Madame la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal.

La Coordination des clubs de Volley Ball de Saint-Louis (Stade Me Babacar Seye)



À l’attention de : Madame la Ministre de la jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal.



Objet : Lettre ouverte concernant les pratiques du président de la Fédération Sénégalaise de Volley, en vue de sa réélection.



Madame la Ministre,



C’est avec un profond respect pour votre engagement envers le développement du sport au Sénégal que nous nous adressons à vous aujourd’hui. Nous souhaitons attirer votre attention sur des pratiques préoccupantes au sein de la Fédération Sénégalaise de Volley, qui, selon ce que nous avons vécu, viseraient à influencer indûment le processus électoral, lors de la prochaine Assemblée Générale.



En tant qu’acteurs engagés dans la promotion de l’éthique et de la transparence dans le sport, nous avons constaté des faits qui laissent penser que le président actuel de la Fédération aurait recours à des manœuvres discutables, pour garantir sa réélection. Ces pratiques qui sont avérées, risquent de compromettre la crédibilité de l’institution et de porter atteinte aux valeurs fondamentales du sport sénégalais. Lors de la sortie de la première liste des clubs, nous avons adressé une lettre de réclamation au DAPS, qui nous a fourni cette réponse ;



« A la suite de la publication de liste provisoire des clubs électeurs, deux lettres de réclamations ont été reçues de

- Monsieur Mamadou Marame GNING, Secrétaire général de l’ASC-ENO, section volleyball de l’Université

Cheikh Hamidou Kane, déclarant notamment que la non-participation aux compétitions ne doit pas être un motif d’exclusion, car leur organisation relève de la Fédération.



- Monsieur Masseck Diallo, président de la Ligue de Saint-Louis, fustige les manquements administratifs de la fédération et juge inappropriée, l’exclusion des trois clubs de Saint-Louis (SLVB, UVS, Ndar Guedj).



Il convient de rappeler que les règles d’organisation des assemblées générales des fédérations sportives sont fixées par les statuts et le règlement intérieur.



L’article 11 du règlement intérieur, relatif au droit de vote, précise que : « Seuls les mandataires des Associations sportives ayant pris part aux activités de la Fédération Sénégalaise de Volley-Ball lors de l’exercice précédent et qui sont en règle avec la trésorerie de la Fédération, ont voix délibérative ».



Après étude, il été constaté que les clubs concernés, n’ont pas participé aux activités de la Fédération

Sénégalaise de Volleyball, lors de l’année référence. Par conséquent, ils ne peuvent pas jouir du droit de vote.



Sous ce rapport, la liste définitive des clubs électeurs, à l’occasion de l’Assemblée générale élective de la

Fédération sénégalaise de Volleyball, a été arrêtée, conformément aux statuts et réglementation intérieur

en vigueur.



Toutefois, les différentes observations relevées par Monsieur Mamadou Marame GNING et Monsieur Masseck DIALLO, interpellent l’ensemble des acteurs du volleyball, sur la nécessité de réviser les statuts et le règlement intérieur de la Fédération sénégalaise de Volleyball, à la suite de la tenue de l’AG élective ».



Madame, nous vous signalons que le DAPS a été mal informé. En effet, tous les clubs qui ne sont pas censés être favorables au président, ont été relégués en Division 2 (qui n’a existé que de nom) en 2023, sans raison sportive. Pour lui, ces clubs n’ont pas de moyens, alors qu’ils ont toujours participé au championnat sans aide de la Fédération. Ces clubs relégués ont été réintégrés en 2024, tout ceci dans le but de les exclure.



Nous vous sollicitons donc pour :

1. L’ouverture d’une enquête indépendante afin de faire la lumière sur ces allégations.

2. La mise en place de mécanismes transparents pour garantir un processus électoral équitable et démocratique.

3. Le renforcement des contrôles au sein des fédérations sportives, pour prévenir de telles dérives à l’avenir.



Nous sommes convaincus que votre leadership et votre engagement en faveur de l’intégrité sportive, permettront de restaurer la confiance des acteurs et des passionnés de volley-ball au Sénégal.



Dans l’attente de votre intervention, nous restons à votre disposition pour fournir toute information complémentaire ou pour contribuer à la réflexion sur des solutions durables.



Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre très haute considération.

