Lettre ouverte au président de la Fédération Sénégalaise de Sports Boules (FSSB)

Frustration et dénonciation de la gestion actuelle



Monsieur le président,



Nous, présidents de clubs de pétanque, vous écrivons aujourd’hui, pour exprimer notre profonde frustration face à la gestion actuelle de notre discipline.



Il est regrettable de constater que, depuis deux ans, peu de progrès concrets ont été réalisés pour le développement de la pétanque au Sénégal. Malgré les sacrifices consentis par les boulistes et les clubs, les décisions prises semblent servir des intérêts personnels, plutôt que de défendre les valeurs sportives et les aspirations des passionnés de pétanque.



Nous déplorons particulièrement, le fait que les champions d’Afrique aient dû lutter pour participer au championnat du monde, faute de soutien adéquat. Pourtant, vous organisez aujourd’hui une Assemblée Générale pour la création de la Confédération Africaine de Boules et Pétanque (CABP), apparemment avec vos propres moyens, sans consultation ni implication réelle des clubs.



Cette manière de procéder est inacceptable. Les décisions prises lors de cette réunion ne sauraient engager ni les clubs ni les boulistes. Elles reflètent uniquement les positions des individus présents et non celles de la communauté sportive dans son ensemble.



Face à cette situation, nous envisageons sérieusement :

1. De saisir les instances dirigeantes internationales, notamment la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP), pour dénoncer cette gestion opaque et non participative.

2. De solliciter l’intervention du Ministère des Sports, pour rétablir une gouvernance transparente et équitable.

3. Et en dernier lieu, de créer une organisation parallèle avec les clubs en règle, afin de promouvoir une pétanque inclusive et respectueuse des valeurs sportives.



Nous dénonçons fermement, toute décision prise sans consultation des clubs, car ces décisions n’engagent en aucun cas, la communauté des boulistes sénégalais.



Nous espérons qu’un dialogue ouvert pourra être établi dans l’intérêt de notre sport et que des actions concrètes seront rapidement mises en œuvre pour rectifier cette situation.



Recevez, Monsieur le président, nos salutations sportives.



UNION DES PRÉSIDENTS