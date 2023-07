Leur demande de liberté provisoire rejetée: Bassirou Diomaye Faye et Pape Abdoulaye Touré restent en prison

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Bassirou Diomaye Faye et Pape Abdoulaye Touré vont rester encore en prison. Leurs demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées, confie Me Moussa Sarr à "Seneweb".



Après l'annonce de cette décision, mentionnent nos confrères, l'avocat susnommé a interjeté appel séance tenante, pour faire libérer ses deux clients.



Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye avait été inculpé puis placé sous mandat de dépôt le 18 avril dernier par le juge Mamadou Seck, pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique.



Pape Abdoulaye Touré avait été inculpé et mis en détention par le même magistrat instructeur, le 9 juin dernier, pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses.

