Leur manifestation prévue ce vendredi annulée suite à une décision préfectorale : Guy Marius et ses camarades optent pour la décision du report Reculade ou sage décision ? En tout cas la manifestation prévue ce vendredi par les activistes Guy Maurius Sagna, El Hadji Cissé et Hamidou Baldé n’aura finalement pas lieu : le respect d’une décision préfectorale est passée par-là.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 15:50

Selon l’arrêté préfectoral, la marche prévue ce vendredi 14 août 2020 à 15 heures allant du Rond-Point de l’Université de Dakar, en passant par le Lycée Thierno Seydou Nourou Tall, puis le Siège d’Orange Sénégal pour atterrir au ministère de la culture est interdite.



Parmi les motifs évoqués figurent en grandes lignes les risques liés à la pandémie de la COVID-19, allant du non respect des mesures barrières aux risques de contamination.



A cela s’ajoutent ceux liés au trouble à l’ordre public, le Commissariat central de Dakar étant chargé de veiller au respect de cet arrêté qui aurait été notifié aux activistes.



Aux dernières nouvelles Guy Marius et ses camarades ont pris la décision de reporter cette marche…



