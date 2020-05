Leur salaire diminué de 50% depuis 10 mois : Les agents de santé de Samu liberté 6 exigent le départ du CDS (Photos)

Le personnel médical du Samu municipal de Liberté 6 vit des situations difficiles depuis 10 mois. En effet, d’après les propos de Mousssa Seye, superviseur à Samu cela fait presque un an que le Cds (Comité de développement sanitaire) a diminué leur salaire de 30, 40, à 50% et a donné comme justification la baisse des recettes. C’est ce qui a poussé ces travailleurs à manifester devant le Samu sous l’œil vigilant des forces de l’ordre. Ils exigent que leur salaire soit revu à la normale et le départ du Cds. Ces agents de santé du Samu liberté 6 ont par ailleurs réclamé leur part des primes Covid 19 que le Président Sall avait donné au personnel de santé. Car, dénonce M.Seye : « Tous nos autres confrères ont reçu leur argent sauf nous, nous demandons à ce que cet argent nous soit remis ».













